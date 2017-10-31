نيويورك.. 22 قتيلا وجريحا بهجوم قرب نصب هجمات سبتمبر

قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون في هجوم بسيارة بالقرب من موقع النصب التذكاري لهجمات 11 سبتمبر في منهاتن بنيويورك، حسبما أفادت الشرطة الأميركية.

وأوضحت شرطة نيويورك أن سائق الشاحنة دهس مجموعة من سائقي الدراجات الهوائية وممارسي رياضة الجري.

وأضافت أن المشتبه به خرج من شاحنته يحمل سلاحا وهميا، قبل أن تطلق الشرطة النار عليه.

وألقت الشرطة القبض على المشتبه به بعد إصابته وتم نقله للمستشفى جنوبي مانهاتن، فيما ذكرت شرطة نيويورك أنها لا تستبعد فرضية العمل الإرهابي في الحادثة.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الحادث وقع حوالى الساعة 15:00 بالتوقيت المحلى (19:00 توقيت غرينيتش).

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن متحدث باسم بلدية نيويورك أن الحادثة انتهت الساعة 16:00 (20:00 توقيت غرينيتش) و”لم يعد هناك أي تهديد”.

وشهدت منطقة الحادث جنوب مانهاتن انتشارا أمنيا مكثفا للشرطة بعد إطلاق النار.