معرض مربي طيور الزينة في عمان نهاية الأسبوع

تقيم جمعية هواة ومربي طيور الزينة معرضها السنوي الأول لطيور الزينة يومي الخميس والجمعة الموافق 26 و27 من الشهر الحالي، في مركز الحسين الثقافي برأس العين بالعاصمة عمان.

ودعت الجمعية المهتمين إلى المشاركة بفعاليات المعرض، كما دعت المواطنين إلى حضور فعالياته.

وحرصت الجمعية أن يكون طابع المعرض عائليا، حتى يتسنى للجميع الاستمتاع بفعاليات المعرض وعروض الطيور المختلفة، وللتعرف على هواية تربية طيور الزينة.

ويركز المعرض على الانتاج المحلي من طيور الزينة، بالإضافة إلى تعريف الحضور بأهم مربي الطيور في الأردن.

وتنتشر في المملكة هواية تربية طيور الزينة، حيث يتواجد أصحاب خبرة كبيرة في هذا المجال في مختلف محافظات المملكة.

كما وتمتاز الجمعية بتخصصها في هذا المجال على وجه التحديد، وهو ما يجعل من معرضها فرصة مهمة للحضور للتعرف على خفايا تربية طيور الزينة.