مسعود برزاني: بغداد لن تتمكن من اعتقال نائبي

اعتبر رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود برزاني أن أمر إلقاء القبض على كوسرت رسول، نائب رئيس الإقليم، هو قرار سياسي “يظهر بوضوح طبيعة العقلية الحاكمة في بغداد”، مؤكدا أن بغداد “لن تتمكن من اعتقال كوسرت رسول أو غيره”

وقال برزاني في بيان: “ليكن المسؤولون في بغداد أحراراً، وليصدروا ما يشاءون من القرارات، لكن ليعلموا أيضاً أنهم لن يتمكنوا من اعتقال مناضل مثل الأخ كوسرت والمناضلين الآخرين وأنه ليس لهم ذلك”.

وأضاف “قرار محكمة الرصافة وهو قرار سياسي يظهر بوضوح طبيعة العقلية الحاكمة في بغداد، وأنه إذا ما قام شعب بالتعبير عن رأيه بشكل سلمي فيجب فرض عقوبات جماعية عليه، وإذا ما أبدى شخص رأيه فإنه يجب أن يُعتقل، هذه العقلية هي التي تجعل أي شخص غير قادر على التعايش معهم”.

وفي وقت سابق الخميس، أصدرت محكمة تحقيق الرصافة في بغداد أمرا بالقبض على رسول، بعد وصفه القوات الحكومية في كركوك بأنها “محتلة”.