مخطط إسرائيلي لبناء 700 وحدة استيطانية في القدس

كشفت صحيفة «إسرائيل هيوم» العبرية، اليوم الخميس، أن بلدية الاحتلال في القدس، ستقر خلال جلستها القادمة بناء 700 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنتين في القدس المحتلة.

وقالت الصحيفة إن اللجنة المحلية للتخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، من المتوقع ان توافق خلال جلستها القادمة برئاسة نائب رئيس البلدية مائير ترجمان، يوم الأربعاء القادم على بناء 700 وحدة استيطانية، منها 500 في مستوطنة رامات شلومو، و200 في مستوطنة راموت.

وأوضحت أن بناء 500 وحدة في مستوطنة رامات شلومو سيتم على اراض تم تخصيصها في خطة القدس السكنية لعام 2000، والتي تهدف إلى التوسع بالمستوطنة شمالا، وتصادر هذه الخطة 71 دونما وتشمل إلى جانب إقامة الوحدات الاستيطانية، مبان عامة ومؤسسات دينية ومحلا تجارية ومتنزهات.

وذكرت الصحيفة أيضا أن بناء 200 وحدة جديدة في مستوطنة راموت سيتم على المنحدرات الشمالية الشرقية لحدود المستوطنة، وهي ايضا في اطار ما يسمى بخطة القدس السكنية 2000، وبموجب هذه الخطة سيتم تخصيص 40% من الأراضي لتلبية احتياجات عامة تخدم الوحدات الجديدة والمستوطنة القائمة من قبل.

يذكر أن لجنة التخطيط والبناء العليا التابعة للاحتلال صادقت على بناء 300 وحدة في مستوطنة بيت إيل شمال القدس المحتلة، وقال مجلس مستوطنات الضفة إن بناء هذه الوحدات سيبدأ قريبا.

وتعهد رئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركات بمواصلة بناء المستوطنات في القدس وتعزيزها، وقال في ذكرى خمسين عاما على احتلال الشطر الشرقي من القدس: “إننا سنعمل على توحيد القدس من خلال العمل على الأرض”.