مجهولون يقتلون صاحب شركة مالية أمام منزله بخلدا

قُتل صاحب إحدى الشركات المالية فجر اليوم الجمعة، بعد تعرضه إلى إطلاق عيارات نارية أمام منزله في منطقة خلدا غربي العاصمة عمان، وفقا لمصدر أمني.

وقال المصدر إن القتيل البالغ من العمر 61 عاما كان في طريق عودته إلى منزله ما بين الساعة الواحدة والثانية فجرا، ولدى محاولة دخوله منزله أطلق مجهولون عيارات نارية عليه، ما أدى إلى وفاته فورا.

وأضاف المصدر أن سكان المنطقة خرجوا على أصوات عيارات نارية ووجدوا الرجل مضرجا بدمائه، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية بدأت التحقيقات لكشف هوية المتورط أو المتورطين بالحادثة.