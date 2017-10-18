كردستان العراق.. تعليق انتخابات الرئاسة والبرلمان

أعلنت المفوضية العليا لانتخابات إقليم كردستان، الأربعاء، عن تعليق كل الاستعدادات للانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها مطلع الشهر القادم، حتى يقرر البرلمان موعدا جديدا.

وقالت المفوضية في بيان لها إنها “قررت تعليق الاستعدادات للانتخابات التي كان من المقرر في 1 نوفمبر 2017 بصورة مؤقتة”.

وأوضحت، أنه “وبسبب عدم وجود مرشحين لمنصب رئيس الإقليم في الوقت المحدد، وبسبب تداعيات الوضع الحالي، فإن برلمان كردستان سيقرر تحديد موعد جديد للانتخابات”.

وكانت المفوضية أعلنت في الـ13 من أكتوبر الجاري، أنها اكملت كل الاستعدادات لإجراء الانتخابات في كردستان.