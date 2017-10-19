كردستان العراق ترحب بدعوة العبادي للحوار

رحبت حكومة إقليم كردستان بالدعوة التي وجهها رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، للحوار، الثلاثاء، بعد العملية العسكرية الواسعة للجيش العراقي واستعادته المناطق المتنازع عليها وضمنها مدينة كركوك، التي كان يسيطر عليها الأكراد.

وأوضح بيان صادر عن حكومة الإقليم، الخميس، أن “مجلس الوزراء رحب بمبادرة السيد حيدر العبادي رئيس وزراء العراق الاتحادي الفيدرالي، لبدء الحوار مع حكومة الإقليم من أجل حل القضايا العالقة وفق الدستور، وضمن مبدأي الشراكة والتوافق”.

ويأتي ترحيب أربيل بدعوة الحوار فيما كان مجلس القضاء الأعلى في العراق قد أمر، الخميس، باعتقال نائب رئيس حكومة إقليم كردستان كوسرت رسول، على خلفية تصريحات وصف فيها القوات العراقية التي سيطرت على مدينة كركوك بـ”المحتلة”.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار: “محكمة تحقيق الرصافة أصدرت أمرا بإلقاء القبض بحق كوسرت رسول على خلفية تصريحاته الأخيرة التي أعتبر فيها قوات الجيش والشرطة الاتحادية في محافظة كركوك قوات محتلة”.