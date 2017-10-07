كتائب الأقصى: سلاحنا لن يسقط إلا بتحرير كامل التراب الفلسطيني

أكدت كتائب شهداء الأقصى (لواء الشهيد القائد / نضال العامودي)، أن سلاح المقاومة لن يسقط طالما بقي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وقال المتحدث العسكري باسم الكتائب «أبو محمد» في تصريحات صحفية مساء اليوم السبت: «سلاحنا لم ولن تسقط سلاحها إلا بتحرير كامل التراب الفلسطيني»

وشدد «أبو محمد» على أن سلاح المقاومة وجد من أجل حماية أبناء الشعب الفلسطيني، وهو الشرعية التي كفلتها كافة القوانين الدولية، للدفاع عن حق الشعب الفلسطيني وترابه المحتل.

كما أكد على أن الوحدة الوطنية أساسها الحفاظ على سلاح المقاومة وبحث تطويره، لحماية أبناء شعبنا من المحتل وتجسيد العمل المشترك لإنهاء وجود الاحتلال فوق أرض فلسطين.

وكانت حركة حماس، أكدت في وقت لاحق اليوم، أن المحادثات التي تجريها مع حركة فتح لن تعود إلى نقطة الصفر، وأن مسألة «سلاح المقاومة» لم تطرح في مرات أو تفاهمات سابقة وليست محل خلاف بين الفصائل.