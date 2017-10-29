قطعان المستوطنين يعتدون على الوفد البريطاني المناهض لـ«وعد بلفور»

اعتدى قطعان المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، على الوفد البريطاني الشعبي الذي يزور فلسطين، للتضامن مع الشعب الفلسطيني في الذكرى المئوية لوعد بلفور، حيث منع الوفد من الوصول إلى شارع الشهداء والمناطق المغلقة في الخليل.

وفي وقت لاحق اليوم، تم استقبال الوفد الذي جاء سيرًا على الأقدام من بريطانيا الى القدس من قبل مؤسسات وفعاليات الخليل على رأسهم محافظة الخليل، غرفة تجارة وصناعة الخليل، وتجمع شباب ضد الاستيطان، وهيئة الجدار والاستيطان والحملة الوطنية لرفع الاغلاق عن قلب الخليل .

ونظم البرنامج في مدينة الخليل من قبل تجمع شباب ضد الاستيطان والتنسيق مع فعاليات محافظة الخليل الرسمية والشعبية، وسار الوفد باتجاه شارع عثمان بن عفان بالقرب من مستوطنة كريات أربع متجها نحو شارع الشهداء والبلدة القديمة، ولكن المستوطنين وجيش الاحتلال، منعوا المتضامنين والنشطاء الفلسطينيين من مواصلة الجولة، وتم الاعتداء على مساعد محافظ محافظة الخليل نضال الجعبري، واحتجاز مهدي مرعب مستشار محافظ الخليل لعدة ساعات بطلب من المستوطنين، وطرد النشطاء والمتضامنين من قبل المستوطنين.

ووصل الوفد الشعبي البريطاني، فلسطين سيرًا على الأقدام منذ 135 يومًا من بريطانيا إلى القدس المحتلة، تنديداً بوعد بلفور في ذكراه المئوية ورسالة إلى حكومة بلادهم وإلى المجتمع الدولي بضرورة التدخل الجاد لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي والوفد مكون من 60 متضامنًا ساروا من لندن عبر فرنسا ثم سويسرا مروراً بإيطاليا واليونان وتركيا ثم في الطائرة إلى عمان وأكملوا المشي باتجاه معبر الكرامة في مدينة أريحا حتى وصلوا مدينة القدس.