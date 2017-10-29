ad
أخر الأخبار
قطعان المستوطنين يعتدون على الوفد البريطاني المناهض لـ«وعد بلفور»

نبذة عن الكاتب

sama sa

مقالات ذات صلة

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *