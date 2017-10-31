قرقاش: حل أزمة قطر يكمن في المراجعة والتراجع

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش إن استهداف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور عبد اللطيف الزياني، هو منطق من يتهرب من مسؤوليته، وهدفه وأد المجلس.

واعتبر قرقاش في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر أن أزمة قطر سببها سياسات الدوحة الخارجية، وحلها المراجعة والتراجع، وبوابتها الرياض.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي قد أعرب عن استنكاره للهجمة الإعلامية غير المسبوقة، التي تقوم بها بعض وسائل الإعلام القطرية، تجاه مجلس التعاون الخليجي.

ووصف الزياني الهجمة الإعلامية بأنها حملة ظالمة، تجاوزت كل الأعراف والقيم والمهنية الإعلامية.