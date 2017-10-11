فيروس خطير يهدد حياة الأسرى في سجن النقب

كشفت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي، عن انتشار «فيروس» خطير داخل أقسام سجن النقب الصحراوي في الأراضي المحتلة منذ عام 1948.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن الفايروس يصيب العينين، مشيرة إلى أن إدارة سجن النقب الصحراوي ترفض إدخال الطبيب المختص لفحص الأسرى بحجة الأعياد اليهودية، ولم تفصح عن نوع هذا الفيروس ومدى خطورته.

وأشارت الهيئة إلى إصابة الأسير محمد مرداوي بهذا الفايروس، وأصبح يعاني من وضع صحي خطير خصوصا بعد انتقال الفيروس إلى أذنيه.

وأعربت الهيئة عن قلقها على صحته كونه يعاني من التهابات حادة في الرئة نتج عنها استئصال جزء منها، بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم.

وكان الأسير مرداوي (38 عامًا) من بلدة عرابة قضاء مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة أصيب بالفيروس المنتشر يوم أمس ورفضت إدارة السجن نقله إلى المستشفى.