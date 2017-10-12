فضيحة تلاحق “بي.إن.سبورتس” بسويسرا.. وتفتيش مكتبها في فرنسا

أعلن الادعاء العام في سويسرا فتح تحقيق جنائي بحق السكرتير السابق للفيفا، جيروم فالكه، والمدير التنفيذي لشبكة “بي.أن.سبورتس” بشأن شبهات حول فساد في عملية بيع حقوق بث كأس العالم لكرة القدم.

وأضاف مكتب النائب العام السويسري، في بيان الخميس، أن فالكه والمدير التنفيذي لـ”بي.أن. ميديا”، القطري ناصر الخليفي، هما محور قضية فساد ورشوة وتزوير.

وفي فرنسا، أعلنت السلطات أن مكاتب “بي.إن.سبورتس” في باريس جرى تفتيشها كجزء من التحقيق الجنائي مع جيروم فالكه والخليفي الذي يترأس أيضا نادي باريس سان جيرمان.

وأصدر مكتب المدعي العام المالي في فرنسا بيانا قال فيه إن اثنين من ممثليه إلى جانب مسؤولين فرنسيين آخرين يختصون بشؤون مكافحة الفساد والتهرب الضريبي قاموا بعملية التفتيش.

وأضاف البيان أن التفتيش تم بالمشاركة مع السلطات السويسرية ومسؤولين قضائيين أوروبيين.