علاوي يحذر من “حرب أهلية” على كركوك

حذر نائب الرئيس العراقي إياد علاوي، الاثنين، من “حرب أهلية” على مدينة كركوك التي يديرها الأكراد إذا فشلت المحادثات بشأن استقلال إقليم كردستان العراق.

وقال علاوي، في مقابلة مع الأسوشيتد برس، إنه يحث زعيم إقليم كردستان العراق مسعود برزاني، والحكومة المركزية في بغداد والميليشيات المدعومة إيرانيا، على إظهار ضبط النفس، وحل الخلافات حول المدينة الغنية بالنفط.

وأضاف علاوي أن كركوك قد تكون نقطة ساخنة تشعل الصراع في شمالي العراق، مؤكدا رفضه لاستقلال كردستان العراق.

يذكر أن كركوك أدرجت في استفتاء كردي مثير للجدل، في سبتمبر، على استقلال إقليم كردستان.

وتخضع المدينة، المختلطة عرقيا، لإدارة القوات الكردية منذ عام 2014، بالرغم من أنها تقع خارج المنطقة الكردية التي تتمتع بحكم ذاتي في شمال شرق العراق.