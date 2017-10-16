علاوي: البارزاني أبلغني بوجود إيراني في كركوك

كشف نائب الرئيس العراقي، إياد علاوي، الاثنين، أن رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البارزاني، أبلغه بوجود قوات إيرانية في كركوك، وأنه تعرض لضغوط من طهران.

وفي مقابلة مع سكاي نيوز عربية، قال علاوي إن “تدخلات إقليمية ضارة حدثت في أزمة كركوك”.

وكانت قوات عراقية مدعومة بميليشيات الحشد الشعبي قد بدأت عملية ليل الأحد الاثنين للسيطرة على مناطق متنازع عليها بين بغداد وحكومة إقليم كردستان، وتنتشر فيها قوات من البشمركة الكردية.

وأوضح علاوي: “اتصل بي الأخ مسعود البارزاني وقال إن هناك نفوذ إيراني في كركوك وأن الجنرال سليماني موجود في جنوب المدينة.. وذكر أن لديه صور لهذا الأمر”.

ويشير علاوي إلى قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وانتقد علاوي التدخلات الخارجية في الأزمة، وقال إنها “تنتهك سيادة العراق”.

وذكر أن نجل الزعيم الكردي الراحل جلال طالباني القيادي بحزب الاتحاد الوطني، قباد طالباني، أبلغه بأنه تعرض لضغوط إيرانية من أجل فك الارتباط مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، لكنه رفض.

ورغم التطورات العسكرية على الأرض، قال علاوي إن “الطريق لم ينسد حتى الآن.. علينا ان نسعى إلى حوار عراقي وحوار ثنائي بين بغداد وأربيل”، داعيا إلى عدم تصعيد الموقف عسكريا.