عقوبات أميركية على ممولي “الإرهاب” باليمن

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، فرض عقوبات على 8 أشخاص وهيئة واحدة، من تنظيمي القاعدة وداعش في تحرك قالت إنه سيوقف تمويل الإرهاب في اليمن.

وقالت الوزارة إن العقوبات فرضت بالتعاون مع السعودية التي تترأس بالشراكة مع الولايات المتحدة المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب بالإضافة إلى الدول الأخرى الأعضاء.

وأضاف البيان أن الإجراءات المشتركة التي تم اتخاذها اليوم هي الأولى التي يتخذها المركز منذ الإعلان عن إنشائه أثناء زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السعودية في مايو الماضي.

والأشخاص اليمنيون الذين شملتهم العقوبات الأميركية هم عادل عبده فاري عثمان الذهباني ورضوان قنان وخالد عبدالله صالح المرفدي وسيف الرب سالم الحيشي ووالي نشوان اليافعي وبلال علي الوافي وخالد سعيد غابش العبيدي ونشوان العدني بالإضافة إلى سوبرماكت الخير.

وكانت السعودية أعلنت، الأربعاء، أن رئاسة أمن الدولة أعلنت “إدراج كيانين إثنين وأحد عشر اسماً قادة وممولين وداعمين لتنظيم القاعدة وداعش”، وذلك في إطار عمل المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب.

وأوضح بيان “قامت المملكة العربية السعودية ممثلة برئاسة أمن الدولة بتصنيف 11 اسماً لأفراد واسمين لكيانين في إطار استهداف القادة والممولين ومقدمي التسهيلات لتنظيم داعش باليمن ولتنظيم القاعدة في اليمن”.

و”قد تم اتخاذ هذا الإجراء بمشاركة الولايات المتحدة الأميركية، الرئيس المشارك مع المملكة العربية السعودية في المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب، وبمشاركة الدول الأعضاء في المركز”.