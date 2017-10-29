ضربة جديدة بانتظار رونالدو

يواجه نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو، خطر الإيقاف لمدة طويلة للمرة الثانية هذا الموسم، بعد أن أظهرت لقطات اعتداءه على أحد لاعبي مضيفه جيرونا، خلال المباراة التي خسرها الريال 2-1 في الدوري الإسباني، الأحد.

وذكرت صحيقة “ميرور” البريطانية، أن مدرب الريال زين الدين زيدان، ربما يضطر إلى اختيار تشكيلة بدون رونالدو للمرة الثانية هذا الموسم.

ومُني ريال مدريد، حامل اللقب، بخسارة مفاجئة بنتيجة 2-1 أمام مضيفه جيرونا، في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، الأحد.

وفي أغسطس الماضي، قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم إيقاف رونالدو 5 مباريات لدفعه حكم مباراة ذهاب كأس السوبر المحلية التي فاز بها أمام برشلونة 3-1.

وأظهرت لقطات، في مباراة الأحد، رونالدو وهو يتصارع مع لاعب وسط فريق جيرونا بير بونس للحصول على الكرة وهي في الهواء.

ولما أدرك رونالدو أنه قد فقد المعركة من أجل الحصول على الكرة بدأ بدفع رأس بونس.

وواصل رونالدو دفع اللاعب إلى أن ركله في وجهه وأطاحه أرضا بعد ان تجاوزتهما الكرة.

ويملك ريال مدريد حاليا 20 نقطة في المركز الثالث، وبفارق 8 نقاط عن برشلونة المتصدر، الذي فاز تسع مرات في أول 10 مباريات.