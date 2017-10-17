ضبط 3 أشخاص دهسوا بمركبتهم شرطيا على طريق إربد عمان

ضبطت الأجهزة الأمنية ثلاثة أشخاص بينهم مطلوب من ذوي الأسبقيات أقدموا على دهس أحد مرتبات الدوريات الخارجية أثناء وظيفته الرسمية على طريق إربد عمان مساء اليوم، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر إن أحد مرتبات إدارة الدوريات الخارجية تعرض أثناء أدائه وظيفته الرسمية على طريق إربد عمان لحادث دهس من قبل مركبة بداخلها ثلاثة اشخاص، عند محاولته إيقافها، مشيرا إلى أن من فيها لاذوا بالفرار من المكان بعد ذلك، حيث أسعف رجل الأمن للمستشفى لتلقي العلاج وهو بحالة متوسطة.

واضاف المصدر أنه تمت متابعة المركبة من قبل مجموعات البحث الجنائي وإدارة السير المركزية بعد التعميم عليها ليتمكنوا من ضبطها ومن فيها بعد فترة وجيزة في محافظة جرش وتبين ان احد المضبوطين من الأشخاص ذوي الاسبقيات والمطلوبين وبوشر التحقيق معهم.