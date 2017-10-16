ضبط شخص يخبئ أسلحة أوتوماتيكية وذخائر بمنزله في إربد

ألقت الأجهزة الأمنية مساء الاثنين القبض على شخص عثر بداخل منزله الكائن بمحافظة إربد على 8 أسلحة نارية متفرقة وكمية كبيرة من العتاد، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر إنه بناء على معلومات وردت إلى مجموعات الأمن الوقائي في محافظة إربد حول حيازة أحد الأشخاص على كميات من الأسلحة النارية الأتوماتيكية وذخائر وإخفائها في منزله، تمت متابعة المعلومات بالطرق الاستخباراتية ووضع المنزل تحت المراقبة وجمع المعلومات للتأكد من تلك المعلومات.

وأضاف المصدر أنه بعد الانتهاء من جمع المعلومات والتأكد منها، دوهم منزل المشتبه به وألقي القبض عليه، بعدما عثر بداخل منزله على ثمانية أسلحة نارية متفرقة، إضافة إلى كمية كبيرة من العتاد الحي. وتابع أنه بوشر التحقيق مع المتهم تمهيدا لإحالة القضية للقضاء.