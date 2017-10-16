صناعة عمان: رفع ضريبة المبيعات سيضر الصناعة الوطنية

عمان- أكدت غرفة صناعة عمان أن أي رفع لضريبة المبيعات على بعض المنتجات الغذائية المصنعة محليا كالحمص والفول وغيرها سيضر بالصناعة الوطنية.

واكدت في بيان صحافي اليوم الاثنين بأن ذلك سيؤدي الى تراجع مبيعات الصناعات الغذائية الاردنية في السوق المحلية، بفعل عدم تناسبها مع دخل المواطنين حيث يشكل انفاق الأسرة الأردنية على الغذاء نحو 38 بالمئة‏ من دخلها.

وبينت الغرفة أن الصناعة الوطنية التي تعاني أصلا من ارتفاع تكاليف الانتاج، خصوصا في ظل أسعار الطاقة المرتفعة وخصوصا الوقود والكهرباء، وضعف القدرة الشرائية للمواطنين لن تستطيع منافسة البضائع المستوردة، والتي تتمتع بالعديد من وسائل الدعم في بلدانها، وتدخل الاردن معفاة من الرسوم الجمركية نتيجة لاتفاقيات التجارة الحرة بين الأردن وهذه البلاد.

يذكر أن قطاع الصناعات الغذائية، تصدر سنويا ما قيمته 150 مليون دينار، ويبلغ عدد المنشآت العاملة بالقطاع 2132 مؤسسة تشغل حوالي 41 ألف عامل وعاملة، باستثمارات تصل قيمتها نحو 628 مليون دينار.