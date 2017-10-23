صحفية روسية بارزة تتعرض لحادث طعن في موسكو

ذكرت محطة إذاعية رائدة في روسيا، الاثنين، أن نائبة رئيس تحريرها تعرضت لحادث طعن من قبل مهاجم مجهول في العاصمة موسكو.

وأوردت “أخيو موسكفي”، التي توصف غالبا بالمحطة الإذاعية الوحيدة المستقلة في روسيا، على موقعها الإلكتروني أن المعتدي اقتحم استوديوهات القناة وطعن تاتيانا فلغنهاور.

وتشارك فلغنهارو في برنامج صباحي شهير، وكتب رئيس تحرير المحطة، أليكسي فينيديكتوف، تغريدة على موقع تويتر قائلا إن فلغنهاور نقلت إلى المستشفى مشيرا إلى أن إصابتها ليست خطيرة.

وأوضح فينيديكتوف أن الشرطة ألقت القبض على المتعدي.

وأثارت الانتقادات التي توجهها المحطة للسلطة غضب الكثيرين داخل الحكومة الروسية، وسبق أن تم تهديد المضيفين والصحفيين فيها بالقتل.