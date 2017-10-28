“صاروخ بوتن” يحمل 12 رأسا نوويا ويمحو دولة بضربة واحدة

جاء إطلاق إطلاق الجيش الروسي 4 صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية، بإشراف وتواجد شخصي من الرئيس فلاديمير بوتن بوتن، مثيرا للاهتمام العالمي، والانتقادات أيضا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إجراء تجارب صاروخية عدة، الخميس، وأوضحت أن القوات العسكرية الروسية “أجرت تمرينا لإدارة قوتها النووية الاستراتيجية”، مؤكدة مشاركة “العناصر النووية الثلاثة البرية والبحرية والجوية” في التمرين.

وذكرت صحيفة “إندبندنت” أن صاروخ “ساتان 2” النووي الذي جرى إطلاقه ضمن التدريبات يستطيع حمل 12 رأسا نوويا وبوسعه أن يدمر دولة بضربة واحدة.

ونقلت وكالات أنباء عن بيان لوزارة الدفاع الروسية، أن التجربة التي جرت الخميس شملت صواريخ باليستية تنطلق من الأرض والجو، وأخرى تطلق من على متن الغواصات.

وأضافت وزارة الدفاع، الخميس، أن 3 صواريخ باليستية أطلقت من غواصات نووية وواحد من منصة إطلاق في شمال غربي روسيا كجزء من التدريبات.