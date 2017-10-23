شبهة جنائية في غرق أربعينية بالشونة الجنوبية

أكد مصدر أمني، اليوم الأحد، وجود شبهة جنائية في حادثة وفاة أربعينية غرقا في إحدى البرك الزراعية في منطقة الكرامة بالشونة الجنوبية، أمس الأحد.

وأوضح المصدر أن أحد المواطنين أبلغ الجهات الأمنية بغرق سيدة في إحدى البرك الزراعية، وقام غطاسوا الدفاع المدني بانتشال الجثة واخلائها إلى مستشفى الشونة الجنوبية، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق بالحادثة.

وكان مدير مستشفى الشونة الجنوبية الدكتور فايز الخرابشة، اكد أن الفتاة وصلت بحالة وفاة، وجرى تحويلها إلى قسم الطب الشرعي في السلط للوقوف على الأسباب.