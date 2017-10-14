سواريز يحافظ على سجل برشلونة دون خسارة

حافظ سواريز مهاجم برشلونة على سجل فريقه الخالي من الهزائم عندما سجل هدف التعادل 1-1 على ملعب أتليتيكو مدريد من ضربة رأس ليواصل متصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم بدايته المثالية.

ومنح ساؤول نيغيز التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 21 من تسديدة أرضية سكنت شباك مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة الذي أنقذ مرماه مرتين من محاولتين لأنطوان غريزمان.

وهدد ليونيل ميسي مرمى أصحاب الأرض بعد أقل من 30 ثانية من البداية في ملعب واندا ميتروبوليتانو الذي انتشرت فيه أعلام إسبانيا مع استمرار التوتر عقب استفتاء استقلال كتالونيا الذي حظرته حكومة مدريد.

وسدد قائد الأرجنتين بعيدا عن مرمى أصحاب الأرض لكن أتليتيكو كان أفضل في الشوط الأول وتغلب على ضغط برشلونة وتعامل بحذر مع هجماته المرتدة.

وتحسن أداء الضيوف بعد الاستراحة حيث ردت العارضة تسديدة ميسي من ركلة حرة وأهدر فرصة أخرى من مدى قريب بينما تصدى يان أوبلاك حارس أتليتيكو لفرصة من سواريز.

وأدرك سواريز هدف التعادل بشكل مستحق في الدقيقة 82 ليضع أصبعه على شفتيه باتجاه جماهير أتليتيكو مطالبا اياهم بالصمت ويضع يده اليمنى على أذنه في إشارة للرد على الانتقادات التي تعرض لها عقب بداية متواضعة هذا الموسم.

ويتصدر برشلونة المسابقة برصيد 22 نقطة لكن فارق النقاط مع ريال مدريد ثاني الترتيب وحامل اللقب تقلص إلى خمس بينما يأتي أتليتيكو في المركز الثالث برصيد 16 نقطة.