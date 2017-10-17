زيتا جونز: أتمنى نهاية “الرجال الديناصورات” بعد تلك الفضيحة

أعربت الممثلة البريطانية كاثرين زيتا جونز، الثلاثاء، في كان بجنوب شرق فرنسا، عن املها بأن تشكل فضيحة المنتج الهوليوودي هارفي واينستين نهاية “الرجال الديناصورات” الذين يتربصون بالنساء.

وقالت الممثلة الحائزة جائزة أوسكار، بمناسبة العرض الأول للفيلم التلفزيوني “كوكاين غودماذير”، إنها تأمل أن يشكل سقوط واينستين “منعطفا” في معاملة المرأة ليس فقط في هوليوود “لكن في كل الاوساط والمدارس والجامعات”.

وصرحت للصحافيين “آمل أن ينقرض الرجال الديناصورات الذين يعتبرون أن بامكانهم الإفلات من مسؤولية تصرفاتهم هذه”.

وأضافت الممثلة التي تقوم بدور تاجرة المخدرات الكولومبية الشهيرة غريسيلدا بلانكو في الفيلم التلفزيوني الجديد، أن الشخصية التي تؤديها لديها طريقة مباشرة لتعامل الرجال بتحيز حيال المرأة فهي “تطلق رصاصة الى رأسهم”.

وأكدت زيتا جونز (48 عاما) أن المعاملة التمييزية ضد النساء “لا تقتصر على الأوساط السينمائية والمسرحية والتلفزيونية. إنها منتشرة اينما كان. ننتقد نحن النساء إذا كنا طموحات. إلا أن الرجال لا يحصلون على هذه المعاملة. يجب أن نكون فخورات بطموحنا ويجب ألا نخفيه”.