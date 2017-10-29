زعيم كوريا الشمالية في “جولة أنثوية”.. وظهور نادر للشريكة

ظهر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في صور نادرة مع زوجته، خلال قيامهما بجولة في مصنع لمستحضرات التجميل، في يتصاعد التوتر بين بيونغ يانغ وواشنطن.

ووفق ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية الأحد، فإن كيم زار مصنع مستحضرات التجميل في بيونغ يانغ مع شريكته ري سول جو.

وأظهرت الصور الزعيم الكوري الشمالي خلال تفقده لمنتجات المصنع، فيما كان الموظفون بجانبه يقدمون له معطيات وشروحات حول الشركة.

وشهدت الجولة حضور آن جونغ سو نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، وعدد من أعضاء اللجنة الرئيسيين بمن فيهم شقيقته كيم يو جونغ، إلى جانب الزعيم وزوجته.

وقال كيم “أمامنا مجموعة متنوعة من مستحضرات التجميل التي ينتجها المصنع.. المثير هو أن كل مكونات المستحضرات مميزة بما فيها العلب”.

وتزوج الثنائي عام 2009، ويعتقد أن والده كيم جونغ إيل هو من جمع الثنائي وطرح فكرة الزواج.

وذكرت “ديلي ميل” أن زوجته ري سول جو غابت عن غالبية صور 2017، حيث يعتقد أنها أنجبت طفلها الثالث.

وكان أول ظهور لزوجته خلال شهر يوليو الماضي، حين أقام الزعيم مأدبة للاحتفال بنجاح تجربة إطلاق صاروخ عابر للقارات.

وبعدها، ظهرت في شهر سبتمبر الماضي خلال مأدبة لتهنئة التقنيين النووين الذين قادوا التجربة النووية السادسة في البلاد.

وتقول تقارير المخابرات الكورية الجنوبية إن زوجة الزعيم قادمة من عائلة عادية، وإن والدها أستاذ جامعي وأمها طبيبة.

وأصبحت ري مشهورة باستخدام إكسسوارات باهظة الثمن وبحمل حقائب يد مصممة عند أشهر المصممين.