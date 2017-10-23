رونالدو وزيدان.. افضل لاعب ومدرب في العالم

حاز البرتغالي كريستيانو رونالدو جائزة أفضل لاعب في العالم لهذا العام، والتي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، فيما فاز الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان بجائزة أفضل مدرب بعد ما قاد ريال مدريد إلى العديد من الألقاب في الموسم المنصرم.

كما فاز الفرنسي أوليفيه جيرو بجائزة بوشكاش لأفضل هدف وذلك بفضل هدف “لدغة العقرب” الذي سجله في مرمى نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الفائت.

أما جائزة “أفضل جمهور”، فذهبت إلى جماهير نادي سيلتيك الاسكتلندي، فيما حاز جائزة الروح الرياضية اللاعب فرانسيس كوني الذي أنقذ حارس مرمى الفريق الخصم من موت شبه محقق.

وفي قطاع جوائز تدريب فرق السيدات، فازت الهولندية سيرينا فيغمان بجائزة أفضل مدرب للسيدات بعدما قادت منتخب بلادها للفوز ببطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم للسيدات.