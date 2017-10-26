داعش بين فكي كماشة

بات تنظيم داعش الإرهابي بين فكي كماشة بعد أن أعلنت كل من بغداد ودمشق شن هجومين متزامنين على على آخر معاقل داعش على الحدود السورية العراقية، وسط تقارير عن تنسيق بين الدولتين لشن الهجومين.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، مساء الأربعاء، انطلاق عملية استعادة بلدة القائم آخر معقل له في البلاد قرب الحدود السورية، وقال في إن بيان القوات العراقية ” تزحف للقضاء على آخر معقل للإرهاب في العراق لتحرير القائم وراوة والقرى والقصبات في غرب الأنبار”..

وكان مصدر عسكري عراقي أعلن في وقت سابق أن ميليشيات الحشد الشعبي والحشد العشائري والشرطة الاتحادية ستشارك في استعادة المدينة الواقعة على ضفاف نهر الفرات، وإلى جانب ذلك ستعمل القوات العراقية والميليشيات على تأمين الحدود الدولية مع سوريا.

وفي حال إتمام هذه العملية كما هو مخطط لها سيكون وجود داعش قد انتهى في العراق بعد 3 سنوات سيطر خلالها على 40 في المئة من مساحته.

وبالتوازي مع الهجوم العراقي، أعلنت القوات السورية إطلاق هجوم على معقل داعش في مدينة البوكمال الحدودية، المحاذية للقائم العراقية، والتي تعد آخر مدينة يسيطر عليها داعش في سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووضع مسلحو داعش، سواتر على مداخل البوكمال، وفخخوا أطراف المدينة، والطرق الرئيسية المؤدية إليها، في محاولة للتصدي للهجوم، الذي يأتي بعد استعادة القوات الحكومية مدينة الميادين المجاورة.

وذكرت وسائل إعلام حكومية سورية أن الهجوم انطلق بالتنسيق بين بغداد ودمشق، مشيرة إلى أن القوات الحكومية تتقدم صوب البوكمال من ناحتين، لأولى من محيط مدينة الميادين الجنوبي، والثانية من محيط محطة (تي 2) التي تشهد قتالا عنيفا.

وتقع البوكمال على ضفة نهر الفرات ضمن محافظة دير الزور التي شنت القوات السورية فيها هجوما واسعا خلال الأسابيع الماضية استعادت فيه مناطق شاسعة من قبضة التنظيم.

وذكر المرصد السوري أن القوات الحكومية صعّدت من علميات من أجل الوصول إلى البوكمال، حيث كثّفت من القصف الجوي على مواقع داعش، مشيرا إلى اشتباكات ضارية بريف البوكمال الجنوبي الغربي.

وفي حال السيطرة على البوكمال، سيكون كامل الضفة الغربية لنهر الفرات من حدود الرقة وحتى حدود العراق في قبضة القوات السورية وبالتالي إنهاء وجود داعش في غرب الفرات إلى الحدود مع محافظة حمص.