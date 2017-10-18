خامنئي يهدد واشنطن بـ”تمزيق” الاتفاق النووي

أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي، الأربعاء، أن طهران ستلتزم بالاتفاق النووي مع القوى العظمى المبرم في عام 2015، ما دامت تلك القوى ملتزمة به، لكنها “ستمزقه”، إذا انسحبت الولايات المتحدة منه.

جاء حديث خامنئي بعد أيام على تبني الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنهج جديد أكثر حدة مع إيران إذ رفض التصديق على التزام طهران بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه في عهد سلفه باراك أوباما، وقال إنه ربما يلغيه في نهاية المطاف.

وأدت هذه الخطوة إلى خلاف بين واشنطن والأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين والاتحادالأوروبي، التي قالت إنه ليس بوسع واشنطن اتخاذ إجراء أحادي بإلغاء الاتفاق متعدد الأطراف الذي صدقت عليه الأمم المتحدة.

ورحب خامنئي، وهو أعلى سلطة في إيران، بدعم تلك الدول، لكنه قالإنه ليس كافيا. وقال “على أوروبا الوقوف ضد الإجراءات العملية (التي اتخذتها) أميركا”.

وأضاف أنه إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق فإن “إيران ستمزقه”.

ونقلت الإعلام الرسمي الإيراني عن خامنئي قوله إن إيران مصممة على مواصلة برنامج الصواريخ الباليستية المثير للخلاف، رغم الضغط الأوروبي والأميركي لتعليقه.