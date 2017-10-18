ad
أخر الأخبار
خامنئي يهدد واشنطن بـ”تمزيق” الاتفاق النووي

نبذة عن الكاتب

sama sa

مقالات ذات صلة

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *