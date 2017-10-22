حركة التغيير تطالب بتنحي رئيس “كردستان العراق”

أقرت قيادة حركة التغيير المعارضة التي يرأسها عمر السيد علي، والتي تتخذ من السليمانية في إقليم كردستان العراق مقرا لها حزمة من القرارات، على رأسها المطالبة بتنحي مسعود برزاني، رئيس اقليم كردستان العراق، المنتهية ولايته، من منصبه فورا.

وتضمنت القرارات المطالبة، بإلغاء قانون رئاسة إقليم كردستان وحل رئاسته، وتثبيت النظام البرلماني عوضا عن الرئاسي.

وجاء في لائحة القرارات، المطالبة بحل الحكومة الحالية في الاقليم، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني بدلا عنها لفترة محددة، ريثما تتم الانتخابات التشريعية المقبلة.

واعتبرت الحركة أن المجلس السياسي يفتقد إلى الشرعية، ويسعى لفرض إرادته على القوى الأخرى.

وطالبت حركة التغيير، الحكومة الاتحادية في بغداد إيقاف ما أسمته “الزحف العسكر” نحو مدن وبلدات كردستان، وتشكيل لجان لتعويض المتضررين.