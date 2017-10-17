توتنهام يحرج “البطل” ويعود من مدريد بنقطة ثمينة

عاد توتنهام هوتسبير الإنجليزي بتعادل ثمين من معقل ريال مدريد الإسباني حامل اللقب، بخروجه بنتيجة التعادل 1-1 في اللقاء المرتقب بينهما، الثلاثاء، في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

ورفع الفريقان رصيدهما إلى 7 نقاط في المركز الأول، قبل لقاء آخر بينهما على ملعب ويمبلي في لندن بعد أسبوعين.

وأشرك مدرب توتنهام الأرجنتيني ماوريتسيو بوتشيتينو لاعبين في الهجوم، هما هدافه هاري كين والإسباني فرناندو يورنتي، في حين غاب ديلي ألي للإيقاف.

واستحوذ ريال مدريد على الكرة منذ البداية وكاد يفتتح التسجيل مبكرا عندما مرر المغربي أشرف حكيمي كرة عرضية باتجاه رونالدو، لكن الأخير سدد في القائم الأيمن وارتدت الكرة لتتهيأ امام الفرنسي كريم بنزيمة الذي سدد خارج الشباك من مسافة قريبة (4).

وتبادل رونالدو وبنزيمة الكرة بذكاء ليتوغل الأول داخل المنطقة وسدد كرة زاحفة لامست القائم (17).

أما الفرصة الأبرز في هذا الشوط فكانت لكين الذي سدد كرة رأسية، ارتطمت بالأرض وأبدع حارس ريال مدريد الكوستاريكي كيلور نافاس في التصدي لها من مسافة قريبة (19).

وخلافا لمجريات اللعب تقدم توتنهام عندما سار الإيفواري سيرج أورييه بالكرة على الجهة اليمنى ومررها عرضية داخل المنطقة، ليضعها المدافع الفرنسي رافايل فاران خطأ في مرمى فريقه وسط ضغط من كين (28).

وضغط ريال مدريد مجددا في محاولة لإدراك التعادل، لكنه اصطدم بدفاع منظم قبل أن يرتكب أورييه خطأ بإعاقة الألماني توني كروس داخل المنطقة، ليحتسبها الحكم ركلة جزاء سددها رونالدو بنجاح (43).

وتابع ريال مدريد أفضليته في الشوط الثاني وسنحت له فرصتان ذهبيتان لتسجيل هدف التقدم، لكن الحارس الفرنسي هوغو لوريس تألق في التصدي لرأسية بنزيمة من مسافة 3 أمتار (54)، ثم تسديدة رونالدو (67).

ورد توتنهام من هجمة مرتدة عبر كين الذي انفرد بنافاس وسدد كرة زاحفة لكن الأخير أبعدها بأطراف أصابعه (70). ثم تدخل نافاس مرة أخرى لإبعاد كرة قوية لكريستيان إريكسن بعدها بلحظات.