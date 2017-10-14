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تماشيا مع استراتيجية الشركة الأم مجموعة الخليج للتأمين تعديل العلامة التجارية من gig | الشرق العربي للتأمين إلى gig – الأردن

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sama sa

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