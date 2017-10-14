تماشيا مع استراتيجية الشركة الأم مجموعة الخليج للتأمين تعديل العلامة التجارية من gig | الشرق العربي للتأمين إلى gig – الأردن

تعلن شركة gig | الشرق العربي للتأمين عن تعديل العلامة التجارية للشركة من gig | الشرق العربي للتأمين إلى gig – الأردن.

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع استراتيجية شركتنا الأم، مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.ع)، لتوحيد شركات المجموعة من حيث صياغة شعار يحمل فقط اسم الدولة بدلاً من أسماء الشركات المختلفة. وذلك بهدف إعطاء صورة وانطباع موحد لشكل العلامة التجارية وضمان شمولية البرامج التأمينية وتقديمها على أوسع نطاق لعملائنا في كافة دول المجموعة.

وبناء عليه، فإن هذا التعديل شمل جميع شركات المجموعة مع الحرص على استمرار تقديم جودة أفضل بنفس معايير الحلول التأمينية على المستوى الإقليمي ضمن الخطة الموضوعة خلال السنوات القادمة.

ومن الجدير بالذكر أن أحد أهم أهداف الشركة الأم مجموعة الخليج للتأمين هوتطوير نماذج الأعمال الإدارية والفنية سعياً لتلبية الاحتياجات المستجدة لمختلف العملاء والشركاء والمساهمين في الشركة.