تكريم شركة gig | الشرق العربي للتأمين بجائزة الابتكار في مجال التأمين من اتحاد المصارف العربية

سما الاردن – نظم اتحاد المصارف العربية حفل عشاء تكريمي برعاية سمو الأميرة تغريد محمد المعظمة، وبالتعاون مع مؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب في مبادرة تجمع ما بين الإبداع والتميز لتكريم المصارف والمؤسسات ورواد العمال الذين تميزوا ضمن مجالاتهم، وذلك يوم الخميس الموافق 5/10/2017 حيث كانت شركة gig | الشرق العربي للتأمين أحد الرعاة لهذا الحفل.

وقد تم تكريم المؤسسات المالية وسيدات ورجال الأعمال الذين أبدعوا في مجال العمل المصرفي والتي شكلت قيمة مضافة على الأداء المصرفي وساهمت في تعزيز المسؤولية الاجتماعية ورفاهية المجتمع.

وقد استلم السيد يزن خصاونة – مدير تنفيذي أول – جائزة الإبتكار والتميز في مجال التأمين لشركة gig | الشرق العربي للتأمين ،استنادا إلى الأداء العام للشركة، ومطابقته مع المعايير المتبعة عربيا ودوليا، والتي قامت بها إدارة البحوث في الاتحاد بالتعاون مع مؤسسات تحكيمية مختصة في هذا المجال.