تغطية تأمينية تصل إلى 50 ألف دينار سنوياً لعلاج مرض السرطان مع برنامج أمان من gig – الأردن

سما الاردن – بثلاثة دنانير ونصف شهريا فقط يمكنك تغطية تكلفة علاج مرض السرطان مع برنامج أمان من شركة gig – الأردن لتقديم أقصى درجات الحماية لك ولعائلتك بتغطية شاملة ومتكاملة تصل إلى خمسين ألف دينار سنوياً، مع خدمات تأمينية طبية وبمميزات فريدة داخل وخارج المستشفى من حيث إقامة درجة أولى وعناية حثيثة وفحوصات مخبرية وأتعاب الطبيب والاستشارات الطبية، وعمليات تجميلية وترميمية لمرضى سرطان الثدي وغيرها من التغطيات الأخرى.

ومن الجدير بالذكر أن شركة gig – الأردن، تسعى دائماً لتؤمّن منتجات تمتاز بالشمولية لحماية العملاء وعائلاتهم من خلال دراسة عميقة للسوق المحلي ومعرفة متطلباتهم، وضمان تلبية كافة متطلبات المريض.

ومن هنا حرصت الشركة دائماً على توسعة الشبكة الطبية وهو ما نجحت به حيث أنها تمتلك أكبر شبكة طبية، من أقوى وأعلى الكفاءات الطبية.

كما أن وجود الشركة ضمن مجموعة الخليج للتأمين من شأنه تطوير البرامج بشكل مستمر حيث أن من أولويات المجموعة هو طرح كل ما هو جديد أو تطوير البرامج الحالية لتقديمها بأعلى المعايير العالمية.

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