تركيا.. اعتقال عشرات الضباط بـ”شبهة غولن”

أوقفت السلطات التركية، السبت، 63 ضابطا سابقا من الشرطة، في إطار التحقيقات الجارية بشأن شبكة رجل الدين المعارض، فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في يوليو 2016.

وذكرت وكالة الأنباء التركية للأنباء نقلا عن مسؤول أمني، أن الضباط الذين تم اعتقالهم في 19 مدينة تركية في عمليات متزامنة ضمن 100 آخرين يشتبه في انتمائهم لما يسمى “الكيان الموازي”.

وتواصل السلطات التركية حملة اعتقالات في إطار التحقيقات، منذ محاولة الانقلاب الفاشلة استهدفت عشرات الآلاف من الموظفين المدنيين والعسكريين والقضاة والمدعين العامين.

في غضون ذلك، ينفي غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة أي صلة له بمحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا.