تحقيق في مزاعم اغتصاب واينستين لممثلة إيطالية شهيرة

تحقق شرطة مدينة لوس أنجليس الأميركية في مزاعم تتهم المنتج السينمائي هارفي واينستين بالاعتداء الجنسي في واقعة تعود لعام 2013.

وأكد كيفن مايبرغر وهو متحدث باسم الشرطة لرويترز أن قسم جرائم السطو والقتل في شرطة لوس أنجليس تحدث مع ضحية محتملة للاعتداء الجنسي. ولم تتوفر معلومات أخرى عمن وجه المزاعم أو مكان الحادثة المزعومة.

وقالت سالي هوفميستر المتحدثة باسم واينستين في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني “لا يمكن للسيد واينستين الرد على المزاعم المجهولة لكنه ينفي جملة وتفصيلا مزاعم الجنس دون موافقة الطرفين”.

وتأتي الخطوة بعد مزاعم نشرتها هذا الشهر صحيفتا نيويورك تايمز وذا نيويوركر وتحدثت عن ارتكاب واينستين لجرائم اعتداء أو تحرش جنسي بعدد من النساء تعود إلى ثمانينات القرن الماضي.

ونفى واينستين (65 عاما) ممارسته الجنس مع أي امرأة دون موافقتها.

وقالت شرطة نيويورك الأسبوع الماضي إنها تحقق في مزاعم تتهم واينستين بالاعتداء الجنسي في واقعة تعود لعام 2004.

وأشارت صحيفة لوس أنجليس تايمز إلى أن المزاعم التي تلقتها شرطة لوس أنجليس صدرت عن عارضة أزياء وممثلة إيطالية شهيرة قالت للمحققين إن واينستين اغتصبها في غرفة بفندق في منطقة بيفرلي هيلز بعد أحدى الفعاليات السينمائية في فبراير شباط 2013.

وأشار مايبرغر إلى أنه لا يمكنه التحقق من التفاصيل التي نشرتها لوس أنجليس تايمز عن الضحية المحتملة لهذه الواقعة لكن الشرطة تجري تحقيقا بهذا الشأن.