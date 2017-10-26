تحطم طائرة هليكوبتر روسية في القطب الشمالي

تحطمت مروحية روسية على متنها 8 أشخاص، الخميس، في البحر في أرخبيل سفالبارد النروجي في القطب الشمالي، حسبما أعلنت هيئة الإنقاذ النروجية. ولم يعرف على الفور مصير الأشخاص الثمانية.

وأعلنت الهيئة أن المروحية سقطت على بعد كيلومترين أو ثلاثة من بارينتسبورغ، وهو مجمع تعدين روسي في الأرخبيل.

وأفاد ناطق من هيئة الطوارئ وكالة فرانس برس: “تم إبلاغنا بسقوطها في البحر. لا نعرف إذا ما كان ذلك هبوطا تحت السيطرة أم لا”.

وأكد إرسال مروحية نروجية وسفن إنقاذ إلى المنطقة، مشيرا إلى عدم موجود أي اتصال مع المروحية الروسية. والمروحية روسية الصنع من طراز ميل مي-8 وتعمل بشكل دائم قرب بارينتسبورغ.

ومنحت النروج السيادة على سفالبارد الواقعة على بعد 1000 كلم من القطب الشمالي بموجب اتفاقية باريس الموقعة العام 1920.

ويتمتع مواطنو كل الدول الموقعة على الاتفاقية بـ”حرية دخول متساوية” إلى سفالبارد ومياهها. وتدير روسيا منجم فحم في بارينتسبورغ، وهو مجمع كبير يعمل فيه مئات الروس والأوكرانيين.