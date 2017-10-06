تأمين السيارات الكهربائية مع شركة gig| الشرق العربي للتأمين

سما الاردن – كعادتها تقوم شركة gig | الشرق العربي للتأمين بمواكبة التطورات على جميع الأصعدة لتلبية احتياجات عملائها الكرام، حيث قامت مؤخرا بإصدار بوالص التأمين الشامل لتأمين السيارات الكهربائية، بكافة أنواعها وفئاتها .

حيث تمنحكم من خلال برنامج تأمين المركبات الشامل التكميلي أعلى مستويات الحماية المتكاملة التي تعنى بأدق التفاصيل المتعلقة بتأمين مركبتك وبشكل مباشر من خلال قسم متخصص في إدارة تأمين المركبات.

وتحرص شركةgig l الشرق العربي للتأمين على توفير أفضل الخدمات لعملائها

الكرام بخدمة البيع و ما بعد البيع، وتعمل جاهدة من خلال دراسات مستمرة ومكثفة وتخطيط إستراتيجي للإرتقاء بقطاع التأمين لأعلى المستويات من حيث تقديم الحلول التأمينية لكافة القطاعات ولجميع الفئات .

للمزيد من المعلومات الاتصال على الرقم 5609888-06