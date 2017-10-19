بوتن: سنرد بالمثل إذا انسحبت أميركا من “المعاهدة النووية”

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن الخميس، إن بلاده سترد فورا وبالمثل، إذا انسحبت الولايات المتحدة من معاهدة القوات النووية المتوسطة المدى.

ونقلت رويترز عن بوتن قوله في منتدى مع علماء أن موسكو مستعدة لتطوير أنظمة أسلحة جديدة نووية وغير نووية ردا على قيام دول أخرى بذلك.

وأضاف أن موسكو تدين تجارب كوريا الشمالية النووية، لكنها تُصر على أن الأزمة في شبه الجزيرة الكورية يجب أن تُحل من خلال الحوار.

وتابع إن حزمة العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا تهدف إلى إزاحة بلاده من أسواق الطاقة الأوروبية، وإجبار أوروبا على شراء الغاز الطبيعي المُسال الأعلى سعرا من الولايات المتحدة.

ودعا الرئيس الروسي أيضا إلى إصلاح الأمم المتحدة، مردفا أن التغييرات في المنظمة الدولية يجب أن تُجرى تدريجيا.