بوتفليقة يستقبل رئيس الوزراء الروسي

استقبل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الثلاثاء، رئيس الوزراء الروسي، ديمتري مدفيديف الذي يقوم بزيارة للجزائر. بحسب ما اعلنت وكالة الانباء الجزائرية.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأنه تم توقيع خمس اتفاقيات شراكة وتعاون بين البلدين في مجالات القضاء، والصحة، والتدريب المهني، والنفط، والطاقة النووية المدنية.

ويعود آخر ظهور للرئيس الجزائري إلى 6 سبتمبر، حيث ظهر على التلفزيون الرسمي خلال جلسة لمجلس الوزراء، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وبث التلفزيون الحكومي لقطات من اللقاء، كما نشرت كل من الوكالة الجزائرية والحكومة الروسية صورا عنه. ووصل مدفيديف مساء الاثنين ولم يسمح سوى لوسائل الإعلام الحكومية بتغطية الزيارة.

وتم توقيع خمس اتفاقيات شراكة وتعاون بين البلدين في مجالات القضاء والصحة والتدريب المهني والنفط والطاقة النووية المدنية، بحسب الوكالة الجزائرية.