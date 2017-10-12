بعد الخطوة الأميركية.. إسرائيل تنسحب من اليونسكو

أعلنت إسرائيل، مساء الخميس، أنها ستنسحب من منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو)، مشيدة بقرار الولايات المتحدة الانسحاب من المنظمة، حسبما أعلن مكتب رئيس الوزراء.

وقال مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، في بيان إن “رئيس الوزراء أعطى توجيهاته لوزارة الخارجية بتحضير انسحاب إسرائيل من المنظمة.

واعتبر أن القرار الأميركي “شجاع وأخلاقي لأن منظمة اليونسكو أصبحت مسرح عبث، وبدلا من الحفاظ على التاريخ فإنها تقوم بتشويهه”.

وأعلنت واشنطن، الخميس، انسحابها من منظمة اليونسكو بعد انتقادات متكررة للقرارات الصادرة عن الوكالة الثقافية الدولية، التي تعتبرها واشنطن مناهضة لإسرائيل.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن الولايات المتحدة انسحبت بصفة رسمية من منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت إن الولايات المتحدة ستشكل “بعثة بصفة مراقب” لتحل محل بعثتها في الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها.

من جهتها، عبرت اليونسكو عن “أسفها العميق” لإعلان الولايات المتحدة انسحابها منها

وتوقفت الولايات المتحدة عن تمويل اليونسكو بعد أن صوتت لإدراج فلسطين كعضو في عام 2011، ولكن وزارة الخارجية أبقت على مكتب لليونسكو في مقرها في باريس، وسعت إلى التأثير في السياسة من وراء الكواليس.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تصوت فيه اليونسكو لاختيار مدير جديد. وأصدر كبار المسؤولين الأميركيين، بما فيهم السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي، تنديدا متكررا لليونسكو.