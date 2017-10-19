“بروفة حرب” أميركية قبالة شبه الجزيرة الكورية

جابت حاملة الطائرات الأميركية رونالد ريغان، التي تعمل بالطاقة النووية وتزن 100 ألف طن، المياه الواقعة شرق شبه الجزيرة الكورية، الخميس، في استعراض للقوة البحرية والجوية، وصفته كوريا الشمالية بأنه “بروفة حرب”.

وأبحرت أكبر سفينة للبحرية الأميركية في آسيا، بطاقم من 5 آلاف بحار، نحو 100 ميل (160.93 كليومتر)، وانطلقت من على سطحها قرابة 90 طلعة لمقاتلات من طراز إف-18 سوبر هورنت على مرأى من جزر كورية جنوبية.

وتقوم حاملة الطائرات الأميركية بمناورات مع القوات البحرية لكوريا الجنوبية، تشارك فيها 40 سفينة حربية، تنتشر في خط يمتد من البحر الأصفر غربي شبه الجزيرة الكورية إلى بحر اليابان.

وقال قائد المجموعة القتالية لحاملة الطائرات رونالد ريغان مارك دالتون: “سلوك كوريا الشمالية الخطير والعدواني يثير قلق الجميع في العالم”.

وأضاف لرويترز “أوضحنا من خلال هذه المناورات، والكثير غيرها، أننا مستعدون للدفاع عن جمهورية كوريا”.

ويأتي وجود حاملة الطائرات رونالد ريغان في المنطقة، المقترن مع ضغوط أميركية عسكرية على بيونغيانغ، قبيل أول زيارة رسمية يقوم بها الرئيس دونالد ترامب إلى آسيا، والمقرر أن يبدأها في اليابان في 5 نوفمبر، تليها كوريا الجنوبية.

كوريا الشمالية، من جانبها، شجبت حشد السفن الحربية في المنطقة، ووصفته بأنه “بروفة حرب”. وتتزامن التدريبات البحرية مع اجتماع دبلوماسيين من اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة في سول لبحث نهج دبلوماسي إزاء بيونغيانغ، تدعمهم عقوبات الأمم المتحدة.