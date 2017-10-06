انخفاض الحرارة وأجواء خريفية لطيفة

تميل درجات الحرارة نهار اليوم الى الانخفاض قليلاً، مع بقاء الأجواء خريفية لطيفة في مختلف المناطق، وتظهر كميات من السحب المنخفضةـ

وأفاد موقع طقس العرب، ان الفرصة تبقى حاضرة صباحاً لتساقط زخات خفيفة ومتفرقة من الأمطار في مناطق محدودة من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وفي شرق المملكة تكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة، مع ظهور بعض السحب المتفرقة على ارتفاعات متوسطة وعالية مع ساعات العصر، وفي خليج العقبة شمالية معتدلة السرعة.

في حين، تكون الأجواء لطيفة ورطبة بوجه عام ليلاً، تميل للبرودة بعد منتصف الليل، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا فوق الجبال.

وتوقع “طقس العرب”، أن تعود درجات الحرارة الى الارتفاع نهار غد، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في مختلف المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، وفي خليج العقبة شمالية معتدلة السرعة.