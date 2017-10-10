انتهاء الجولة الأولى من مباحثات المصالحة في القاهرة

انتهت قبل قليل، الجولة الأولى من المفاوضات بين حركتي فتح وحماس في العاصمة المصرية «القاهرة» والتي استمرت لعشر ساعات متواصلة.

وقالت مصادر مطلعة، إن جلسة الحوار الفلسطيني التي انطلقت اليوم في مقر المخابرات المصرية، انتهت وسط أجواء إيجابية تبعث على التفاؤل والأمل في إرساء تفاهمات مهمة تؤسس لإتفاق نهائي بين الطرفين في كافة الملفات خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت المصادر، أن حوارات المصالحة سيتم استكمالها غدًا في أحدى مقرات المخابرات المصرية في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا.

وانطلقت ظهر اليوم الثلاثاء، في العاصمة المصرية (القاهرة)، جلسة الحوار الفلسطينى لإنجاز المصالحة، وبحث ملفات تمكين حكومة الحمد الله من العمل في قطاع غزة، وأبرزها الانتخابات، القضاء، الأمن، السلاح، منظمة التحرير، والرؤية السياسية.