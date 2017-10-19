امن الدولة تحكم بالأشغال الشاقة على مؤيدين لـ”داعش”

أصدرت محكمة أمن الدولة أحكاما بحق 5 متهمين من مؤيدي ومروجي تنظيم داعش الإرهابي تراوحت ما بين الوضع بالأشغال الشاقة 3 سنوات إلى السنة ونصف السنة.

ودانت المحكمة المتهمين بجناية الترويج لأفكار جماعة إرهابية من خلال استخدام الشبكة العنكبوتية خلال جلسة علنية عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي العسكري العقيد الدكتور محمد العفيف وعضوية القاضي المدني منتصر عبيدات والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي وبحضور مدعي عام أمن الدولة النقيب محمد المحاسنة.

وشملت الأحكام تخفيضًا لحكم على طالب جامعي من المروجين لتنظيم داعش الإرهابي من الوضع بالأشغال الشاقة 3 سنوات إلى نصف المدة سنة ونصف السنة لإعطائه فرصة لإصلاح نفسه كونه شابا في مقتبل العمر.

وواصلت المحكمة النظر بتهم الترويج لأفكار جماعة إرهابية ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية والمساعدة على الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية على متهمين أحدهما أردني والآخر سوري، فيما نفى المتهمان التهم المسندة لهما من قبل نيابة أمن الدولة.