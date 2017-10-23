اليابان: قدرات كوريا الشمالية النووية أصبحت “خطيرة جدا”

قال وزير الدفاع الياباني، ايتسونوري أونوديرا، الاثنين، إن قدرات كوريا الشمالية النووية الصاروخية بلغت “مستوى خطيرا وغير مسبوق”.

ونقلت أسوشيتد برس عن أونوديرا إن هذا التهديد المتصاعد يوجب على بلاده وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، العمل بشكل جماعى والقيام بما وصفه بـ”ردود أفعال مختلفة”.

تصريحات الوزير الياباني جاءت في مستهل اجتماع بالفلبين مع نظيره الأميركي جيم ماتيس والكوري الجنوبي سونغ يونغ- مو.

وأشار أونوديرا إلى أن كوريا الشمالية أطلقت مؤخرا صواريخ بالستية مرت فوق الأراضي اليابانية، مضيفا أنه لا يمكن استبعاد أن تكون التجارب النووية التي أجريت مؤخرا في كوريا الشمالية شملت قنبلة هيدروجينية.

وأفاد بأن “بيونغيانغ حسنت قدراتها النووية والصاروخية بثبات. التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية نما إلى مستوى غير مسبوق وخطير. لذلك يتعين علينا اتخاذ ردود أفعال مختلفة لمواجهة هذا المستوى من التهديد”.

من جانبه، شدد وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس على الموقف الموحد للولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية في الضغط على بيونغيانغ، للتخلي عن برنامجها النووي.

وقال ماتيس إن “استفزازات كوريا الشمالية تهدد الأمن الإقليمي والعالمي”. فيما قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي، سونغ، إن “سلوك كوريا الشمالية أصبح أكثر سوءا.”