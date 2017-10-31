المعلمي: ميليشيات الحوثي تستخدم الأطفال كدروع بشرية

اتهم مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، الثلاثاء، ميليشيات الحوثي بتجنيد الأطفال في حروبها، واستخدامهم كدروع بشرية.

وأوضح المعلمي، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي أن السعودية بادرت بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لإعادة تأهيل الاطفال الذين جندتهم ميليشيات الحوثي في اليمن.

وأكد مندوب السعودية أن قوات التحالف العربي تتخذ إجراءات وآليات محددة لتجنب إصابة المدنيين، رافضا التقرير الأممي عن تسبب التحالف بسقوط ضحايا أطفال في اليمن.

وقال المعلمي: نعلن عن رفضنا لتقرير الأمم عن ضحايا الأطفال المنسوبة للتحالف العربي، باعتبارها مستقاة من جمعيات وشخصيات متواجدين ضمن أراض يسيطر عليها الانقلابيون.

وأضاف “نأخذ أي مزاعم بسقوط ضحايا مدنيين في اليمن على محمل الجد.”