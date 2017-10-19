الكاميرا ترصد تصرف ميسي الغريب.. وراديو كتالونيا يفسره

أثار تصرف أقدم عليه ليونيل ميسي نجم برشلونة خلال مباراة فريقه أمام أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، جدلا واسعا بلغ درجة “سيناريوهات المؤامرة”.

وخلال أحداث المباراة التي أقيمت بملعب كامب نو وانتهت بانتصار البارسا بنتيجة 3-1 تركزت الكاميرات كالعادة على النجم الأرجنتيني لفترات طويلة إلا أن لقطة بعينها أثارت تساؤلات عديدة.

فقد أقدم ميسي بغتة على إخراج شيء ما من جوربه، تبين أنه حبة زرقاء اللون، ثم ابتلعها على الفور.

وسرعان ما انطلقت سيناريوهات عدة تفسر الواقعة التي حسمها “راديو كتالونيا” الذي أعلن أن الأمر لا يعدو حبة “جلوكوز” تناولها ميسي لمقاومة حالة غثيان كثيرا ما يصاب بها.

وتألق البرغوث الأرجنتيني خلال المباراة محرزا هدف فريقه الثاني، ليرفع رصيده الشخصي إلى الرقم 100 في البطولات الأوروبية.

ويأتي الموهوب الأرجنتيني في المركز الثاني في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 97 هدفا، خلف غريمه اللدود كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد، الذي هز الشباك في هذه البطولة 109 مرات.