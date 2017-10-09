القنابل الناعمة..سلاح كوريا الجنوبية لـ”شل” الجارة المزعجة

يعكف جيش كوريا الجنوبية حاليا على تطوير أسلحة متقدمة، لمجاراة القدرات النووية المتنامية لكوريا الشمالية، حسبما ذكرت مجلة “نيوز ويك” الأميركية.

وبحسب مصدر عسكري تحدث لوكالة “يونهاب”، فإن وكالة تطوير الدفاع في كوريا الجنوبية المعروفة اختصارا بـ”ADD” اكتسبت تقنية لتصنيع قنابل غرافيت، وهي أسلحة غير مؤذية، لكنها تستطيع تعطيل قوة كوريا الشمالية اللوجستية بشكل ناجع في حالة حصول حرب.

وتعتمد قنابل الغرافيت أو “القنابل الناعمة”، على ألياف الكربون المعالج كيميائيا لتعطيل محطات الطاقة الكهربائية لدى العدو وشل قدراته، دون اللجوء إلى الأساليب التقليدية التي تكبد في الغالب أضرارا جانبية وتوقع خسائر بشرية فادحة.

وأضاف المصدر للوكالة الكورية الجنوبية، أن جميع التكنلوجيات اللازمة لأجل تطوير قنابل غرافيت جرى حفظها، وأوضح: “وصلنا مرحلة يمكننا فيها صناعة القنابل في أي وقت”.

ويجري إطلاق القنابل التي تعرف أيضا بـ”قنابل التعتيم” وتشبه القنابل العنقودية، من الطائرة على محطات الطاقة الكهربائية بغرض تعطيلها.