القبض على موقوفين هربا من نظارة محكمة الرمثا

ألقت الأجهزة الأمنية مساء اليوم على شخصين بقضية سرقة شيكات، فروا من نافذة نظارة محكمة البداية في مدينة الرمثا، فيما يزال البحث جاريا عن الشخص الثالث، بحسب مصدر أمني.

وفي التفاصيل، قال المصدر أنه عصر هذا اليوم تمكن ثلاثة موقوفين على ذمة قضية سرقة شيكات في لواء الرمثا من الفرار من داخل نظارة المحكمة بعد أن قام شخصان من الخارج بمساعدتهم بعد خلع الحماية الحديدية للنظارة من الخارج، حيث شكلت فرق بحث وتحقيق من شرطة الرمثا والبحث الجنائي، والأمن الوقائي، لملاحقة الفارين الثلاثة وضبطهم وتحديد هوية الشخصين اللذين ساعداهم على الفرار.

وأضاف المصدر، أنه وبعد ساعات قليلة من الحادثة، تمكن المحققون وفرق الملاحقة والبحث من ضبط شخصين من الذين هربوا من داخل النظارة بعد مطاردتهم في منطقة حرجية، إضافة إلى ضبط الشخصين اللذين قاما بمساعدتهم بعد تحديد هويتهما.

فيما يزال البحث جاريا عن الهارب الثالث وفتح تحقيق في الحادثة لاتخاذ كافة الاجراءات القانوينه حيالها.