العربية لصناعة الأسمنت الأبيض تتسلم خلال الأيام المقبلة الحارق الحديث الرئيسي

سما الاردن – تتسلم الشركة العربية لصناعة الأسمنت الأبيض خلال الأيام المقبلة الحارق الحديث الرئيسي Petra 1 تمهيدا لتركيبه في مصنع الشركة بمنطقة الظليل.

ويتميز الحارق الجديد الذي تم استيراده من كبرى احد الشركات السويدية المتخصصة في تصنيع المعدات الصناعية لشركات الاسمنت بقدرته على توفير ما نسبته 20 بالمائة من مادة الفيول التي يتم استخدامها لتشغيل الحارق، وهو ما يحسن من كفاءة عمل خطوط الإنتاج و خفض الكلف التشغيلية و الحفاظ على البيئة.

وكان مدير عام الشركة المهندس خالد الطراونة وضع بالتشاور مع كبار مسؤولي الشركة خطة تطويرية للنهوض بجودة الاسمنت الابيض وترشيد النفقات في ظل ارتفاع الفاتورة التشغيلية، حيث تضمنت تلك الخطة استبدال الحارق الحالي بحارق جديد.

و يتواجد حاليا فريق من الخبراء من الشركة العربيه لصناعة الاسمنت الأبيض برئاسة المهندس الطراونه في السويد لاستلام الحارق.

ذات صلة

470 ألف دينار أرباح العربية لصناعة الأسمنت الأبيض في النصف الأول

الشـركة العربية لصناعة الاسمنت الأبيض تكرم موظفيها

الشـركة العربية لصناعة الاسمنت الأبيض تكرم موظفيها

مليون دينار أرباح الشركة العربية لصناعة الإسمنت الأبيض

الطراونة: 7ر1 مليون دينار اجمالي أرباح «العربية لصناعة الإسمنت الأبيض»

الطراونة : «العربية لصناعة الاسمنت الأبيض» تلبي حاجات العملاء والمستخدمين لمنتجها